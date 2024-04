CINÉ-ATELIER JEUNE PUBLIC : ROQUETTE ET LES MAL-AIMÉS CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens, jeudi 11 avril 2024.

CINÉ-ATELIER JEUNE PUBLIC : ROQUETTE ET LES MAL-AIMÉS CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens Haute-Garonne

Mes parents sont des aventuriers, mais moi, les aventures, je ne les vis que dans les jeux vidéos ! Sauf cette fois là, pendant mes vacances dans les Pyrénées. La nature sauvage a marqué plein de petits points dans mon petit cœur de geek!

Durée : 40 minutes

Projection du film et animation !

Embarquez pour une aventure cinématographique inoubliable avec « Roquette & les Mal-Aimés », le nouveau volet captivant après le succès de « Les Mal- Aimés ». Plongez dans quatre histoires riches en rencontres mémorables, explorant des univers créatifs variés, de la ville à la campagne, de la montagne à la mer. Rencontrez des héros méconnus de la nature tels que l’ours, le requin, le corbeau, la renarde et la blairelle, filmés à hauteur d’enfants pour éveiller la curiosité, nourrir l’imagination et inspirer l’amour pour ces compagnons mal-aimés. Une suite attendue qui charmera et inspirera, tout en continuant à ravir les fans du premier volet. Préparez-vous à sourire, à être surpris et à être touché en plein cœur, tout en découvrant les valeurs puissantes d’amitié, de découverte et de respect de la biodiversité.

Cinq court-métrages dont Qui a vu l’ours, réalisé dans le Comminges

Qui a vu l’ours ?

Avec animation en partenariat avec le Pays de l’Ours 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 16:00:00

fin : 2024-04-11 17:30:00

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

L’événement CINÉ-ATELIER JEUNE PUBLIC : ROQUETTE ET LES MAL-AIMÉS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2024-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE