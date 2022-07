Ciné Atelier « Grosse colère et fantaisies »

Ciné Atelier « Grosse colère et fantaisies », 10 août 2022, . Ciné Atelier « Grosse colère et fantaisies »



2022-08-10 10:00:00 – 2022-08-10 Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination ! Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions. Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination ! Cinétyr dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville