Ciné-Atelier BD : Blue Giant Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, samedi 13 avril 2024.

Ciné-Atelier BD : Blue Giant La projection du film BLUE GIANT sera suivie d’un atelier BD d’une durée d’une heure. Les places sont limitées pour l’atelier, réservation conseillée : marilke.fleury@cinesenlis.com Samedi 13 avril, 14h00 Cinéma Jeanne D’Arc tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

BLUE GIANT

Animation-Drame-Musique | Japon | 2h | VOstfr

Réalisé par Yuzuru Tachikawa, adapté du manga Blue Giant de Shinichi Ishizuka

La vie de Dai Miyamoto change lorsqu’il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s’entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l’aide de son ami Shunji. Jouant avec passion, Dai arrive un jour à convaincre le talentueux pianiste Yukinori de monter un groupe avec lui. Accompagné de Shunji qui débute à la batterie, ils forment le trio JASS. Au fil des concerts, ils se rapprochent de leur but : se produire au So Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon, avec l’espoir de changer à jamais le monde du jazz.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

bd manga