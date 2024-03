CINÉ ART ET ESSAI UN COUP DE MAÎTRE Prémian, mercredi 20 mars 2024.

CINÉ ART ET ESSAI UN COUP DE MAÎTRE Prémian Hérault

Film de Gastón Duprat

Comédie dramatique-2019

1h41min-Argentine-VOST

Synopsis

Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires, un homme charmant, sophistiqué, mais sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre loufoque et torturé qui traverse une petite baisse de régime. Leur relation est faite d’amour et de haine. Un jour, Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire.

7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:30:00

fin : 2024-03-20

D908 Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

L’événement CINÉ ART ET ESSAI UN COUP DE MAÎTRE Prémian a été mis à jour le 2024-02-27 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC