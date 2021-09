Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Arménie : Si le vent tombe Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le vendredi 22 octobre à 20:30

Alain, un auditeur international, vient expertiser l’aéroport d’une petite république auto-proclamée du Caucase afin de donner le feu vert à sa réouverture. Edgar, un garçon du coi… Avant le film, **concert** Chant d’arménie et d’ailleurs par Fotis Vergopoulos (bouzouki et chant) et Shushan Kerovpyan (contrebasse et chant) Après le film, **débat avec Aren Basmadjian** de l’organisation Terre et culture. Concert avant le film suivi d’un débat Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:30:00

