Ciné-Archi / Débat / RUE DE L’UTOPIE dans le cadre de “Parlons Architecture” Cinéma SNA, 2 octobre 2021, Albi.

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Cinéma SNA

**Projection tout public** samedi 2 octobre à 20h30 et dimanche 3 octobre à 11h00 **Un partenariat avec le cinéma de la Scène Nationale d’Albi.** **Résumé** Ils sont treize adultes et neuf enfants engagés dans une aventure qui doit durer . « Habiter ensemble et chacun chez soi ». L’enjeu est fort. Entre jours paisibles et flambées de dissensions, ils s’inventent au quotidien dans l’habitat participatif. Le pragmatisme se heurte à l’utopie, l’individualisme à la coopération. L’entreprise ne tiendra que si le groupe reste lié. Mais que de décisions à prendre, d’obstacles à surmonter ! A la croisée de l’intime, du politique, du poétique, le film « Rue de l’utopie » nous invite à actualiser nos questionnements sur la propriété, l’écologie, la coopération, la transmission …

4€ étudiants – 5 € tout public – Pass sanitaire demandé

Projection du film documentaire Rue de l’Utopie lors du week-end Parlons Architecture, et débat en fin de séance avec les architectes du CAUE et de la Fédération des Architectes du Tarn

Cinéma SNA rue des Cordeliers, Albi Albi Tarn



