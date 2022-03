Ciné-Archi : Blade Runner Cinéma Le Lido Mauron Catégories d’évènement: Mauron

Film de Ridley Scott, États-Unis, 1982, 117min (version originale sous-titrée) Jeudi 7 avril 2022 à 18h, au cinéma Le Lido 2019, Los Angeles. La Terre est surpeuplée et l’humanité est partie coloniser l’espace. Les nouveaux colons sont assistés de replicants, androïdes que rien ne peut distinguer de l’être humain. Conçus comme de nouveaux esclaves, certains parmi les plus évolués s’affranchissent de leurs chaînes et sont déclarés hors la loi. Un agent d’une unité spéciale, les blade runner, est chargé de les retrouver. Adapté d’un roman de Philip K. Dick, Ridley Scott propose un univers urbain fascinant dans lequel se dressent des édifices aux styles hétéroclites…

Réservation obligatoire / Tarif : 3€

