Pyrénées-Atlantiques

Ciné-animation : Kaamelott 2021-08-21 20:30:00 – 2021-08-21 Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein 5.5 EUR Projection du film Kaamelott – Premier volet. Durée : 2h

Après le film, animation avec Agnès d’Objectif Ciné 64 : les défis de la table ronde. Sire Arthur de Bretagne, le sanglier de Cornouaille dans une tentative de fédérer les clans autonomes vous lance une série de défis, saurez-vous les relever ?

Trouverez-vous le Graal ? Excalibur ou la corne d’abondance ? Serez-vous le prochain roi de Bretagne ?

En équipe (4 équipes de 5 max), affrontez les terribles énigmes de Merlin et de ses joyeux compères durant 30 minutes après le film.

Lieu Monein Adresse Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce Ville Monein