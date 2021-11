Ciné-animation ARBRES Le Hom, 25 novembre 2021, Le Hom.

A.R.B.R.E.S. organise en partenariat avec le cinéma le Normandy de Thury-Harcourt le Hom une soirée ciné-débat-animation le jeudi 25 novembre 2021 à partir de 20h45.

Le film est : “une fois que tu sais”, d’Emmanuel Cappellin.

Il y aura une animation à la fin du film et débat (avec l’association mais également Pierre Delsaut qui fait partie de l’équipe d’accompagnement du film et qui est aussi membre de l’association Extinction Rebellion), et vous ne repartirez pas les mains vides !

Entrée à tarif libre.

arbres.sn@gmail.com +33 7 67 95 63 91

