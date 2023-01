CINÉ-ADOS YOUR NAME – TEMPS FORT VOYAGE DANS LE TEMPS Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits Catégories d’Évènement: Bécon-les-Granits

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dont elle rêve dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo.

À travers ses rêves, Mitsuha se voit vivre dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité…

Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki vit exactement la même chose ! Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges ?

Bibliothèque éphémère spéciale mangas proposée.

La projection sera suivie d’un goûter

Dans le cadre de la programmation « voyages dans le temps » du réseau des bibliothèques des Vallées du Haut Anjou, ciné-ado avec la projection du film Your name le mercredi 22 février 2023 à Bécon-les-granits

