Ciné ados Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue Mal de Lattre de Tassigny Sens

2021-11-26

2021-11-26 – 2021-11-26 Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue Mal de Lattre de Tassigny

Sens Yonne EUR Venez découvrir ou redécouvrir un classique du cinéma, lors d’une projection ouverte à tou(te)s à partir du collège.

Participez également au comité de visionnage qui se tient à 16h30 la veille du jour précédent la projection, pour choisir parmi 3 films proposés par vos bibliothécaires, le film qui sera visionné le lendemain !

Inscrivez-vous directement auprès de l’accueil de la bibliothèque des Champs-Plaisants, ou auprès du Centre Social des Champs Plaisants.

Friandises et boissons bienvenues.

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue Mal de Lattre de Tassigny Sens

