Carhaix-Plouguer Finistère Projection suivie d’une discussion autour d’une collation À partir de 12 ans

Questions de jeunesse – 2022 Réalisé par LECOINTRE Jean, BOULANGER Pierre, MOYSE DULLIN Adrian, DESANE Alexandre, DELIKOURAS Aleksi Ce nouveau programme « Questions de Jeunesse » réunit cinq films courts européens et récents autour de thématiques liées aux préoccupations carhaix.legrandbleu@orange.fr +33 2 98 93 32 64 https://www.cinemalegrandbleu.fr/a-venir/ Projection suivie d’une discussion autour d’une collation À partir de 12 ans

