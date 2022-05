Ciné-Action : Artistes de la vie Saulieu, 10 juin 2022, Saulieu.

Ciné-Action : Artistes de la vie Saulieu

2022-06-10 – 2022-06-10

Saulieu Côte-d’Or Saulieu

EUR 4 De Pierre Westelynck

France, 2019, Documentaire, 1h13

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de contribuer au bien commun. L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la rencontre de celles et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont inventé un métier en phase avec leur raison d’être et contribuent à bâtir un monde plus équilibré. Leur témoignage donne un courage énorme pour agir et participer aux mutations en cours en devenant “artistes” de nos vies. Et si les crises en cours pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel et en œuvrant pour l’harmonie ?

etoilesaulieu@gmail.com http://etoile-saulieu.fr/

Saulieu

