L’asymétrie des baratins Ciné 32 Auch, 3 octobre 2023, Auch.

L’asymétrie des baratins 3 et 4 octobre Ciné 32 5 €. Sur inscription. Nombre de places limité.

Conférence dessinée avec Nicola Delon, Benoit Bonnemaison-Fitte, Ronan Letourneur :

Le CAUE du Gers, Ciné32 et Circa s’associent pour accueillir cette conférence dessinée à la croisée de la peinture et de la performance, qui fait dialoguer les mots d’un architecte et les images d’un artiste. Elle éclaire les défis de l’architecture aujourd’hui, face aux enjeux urbains, sociaux, historiques, économiques et environnementaux.

Comment et que construire quand tout vacille ? Comment investir émotionnellement les chiffres et la complexité ? Avec le soutien de la DRAC Occitanie et de l’Union régionale des CAUE d’Occitanie.

Deux représentations :

– Mardi 03/10 à 20h – Tout public.

– Mercredi 04/10 à 10h – Professionnels.

Ciné 32 Allée des arts, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie Débuté fin 2009 pour s'adapter aux mutations de l'exploitation, le projet d'un seul et même lieu pour le cinéma auscitain s'est achevé en juin 2012. Les architectes du cinéma sont l'agence « Encore heureux ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:00:00+02:00 – 2023-10-03T21:00:00+02:00

2023-10-04T10:00:00+02:00 – 2023-10-04T11:00:00+02:00

©Ciné 32