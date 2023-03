« Louise et le Serpent à plumes » film d’animation de Hefang Wei – A partir de 5 ans. Ciné 32 Auch Catégories d’Évènement: Auch

« Louise et le Serpent à plumes » film d’animation de Hefang Wei – A partir de 5 ans. Ciné 32, 22 mars 2023, Auch. « Louise et le Serpent à plumes » film d’animation de Hefang Wei – A partir de 5 ans. Mercredi 22 mars, 14h15 Ciné 32 « Louise et le Serpent à plumes » – A partir de 5 ans. Le Serpent à Plumes, un dieu mexicain nommé Quetzalcóatl, est en voyage à Auch. Quelle chance pour nous ! Mais il a perdu toutes ses couleurs en chemin… C’est à toi de jouer ! Il faut lui redonner toute sa beauté, afin qu’il termine son voyage dignement.

-Il t’attendra après la projection du film-

Et n’oublie pas de lui ramener des plumes de toutes les tailles et de toutes les couleurs ! Il en aura besoin pour reprendre son envol. Ciné 32 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

