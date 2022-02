Ciné 2 Villes : « Venise n’est pas en Italie » MJC CL2V Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un doux dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie, teint les cheveux de son fils, Émile, en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand Pauline, la fille du lycée, dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane. » Début du film à 19h30. Bavardage autour d’une auberge espagnole. Chacun MJC CL2V apporte son panier, son repas…

Réservation conseillée

La MJC CL2V vous propose une séance de cinéma familiale autour du film « Venise n’est pas en Italie ». MJC CL2V 11 rue Erik Satie Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

