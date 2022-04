Ciné 2 Villes : « Les Débatteurs » MJC CL2V Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Fatou, Zouhoudi, Assia, Gabriel… ont 14 ans, sont en 3e et vivent dans une cité du 94 située en Zone de sécurité prioritaire (ZSP). Ils ont formé un club débat pour aborder des sujets qui leur tiennent à coeur, comme l’égalité des sexes, l’immigration ou le vote. Ils ont été filmés pendant un an au sein de l’arène démocratique qu’ils ont aménagée, de leurs timides débuts au débat final à l’Assemblée nationale. Ils découvrent une liberté de pensée et d’expression inédite. Projection suivie d’un débat. Sur inscription auprès de la MJC : 05 56 97 40 00 – [accueil@mjccl2v.fr](mailto:accueil@mjccl2v.fr)

Venez découvrir le film “Les Débatteurs” le vendredi 15 avril dès 19h à la MJC CL2V. La projection sera suivie d’un débat. MJC CL2V 11 rue Erik Satie Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

