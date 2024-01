Eternal sunshine of a spotless mind Ciné 104 – Pantin Pantin, mardi 6 février 2024.

Eternal sunshine of a spotless mind Conférence-découverte des neurosciences, à la suite d’une projection au Ciné 104 Mardi 6 février, 20h00 Ciné 104 – Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T23:45:00+01:00

Fin : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T23:45:00+01:00

Assistez à la projection du film de Michel Gondry, avec un Jim Carrey et une Kate Winslet méconnaissables, puis participez au débat avec Armelle Rancillac, chercheuse à l’INSERM en neurosciences. Spécialiste du sommeil, elle interrogera les liens qui existent entre mémoire et sommeil pour perçer un peu plus les mystères de notre cerveau !

Tarifs du Ciné 104

Ciné 104 – Pantin 104 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin Pantin [{« link »: « http://cine104.fr/FR/41/tarifs-cinema-cine-104-pantin.html »}]

Sciences Infuses