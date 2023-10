Antoinette dans les Cévennes – Bébés bienvenus Ciné 104 Pantin, 21 septembre 2020, Pantin.

Antoinette dans les Cévennes

BB Bienvenus : Lundi 21 septembre à 14h

C’est le retour des séances BB bienvenus : Faites-vous une toile en salle avec votre bébé confortablement installé dans vos bras!

Les conditions d’accès :

Séances déconseillées aux bébés de plus de 7 mois

Pas de poussette, ni de cosy dans la salle, votre bébé doit être dans vos bras pour profiter d’un temps de maternage avec vous!

Les séances commencent à l’heure, sans bande-annonce, avec un son légèrement baissé et une lumière tamisée dans la salle

Les parents peuvent bouger dans la salle si besoin!

Table à langer accessible au cinéma

Le film : Antoinette dans les Cévennes

De Carole Vignal avec Laure Calamy

Comédie – durée 1h35

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

