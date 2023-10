Hommage PICCOLI Ciné 104 Pantin, 29 juillet 2020, Pantin.

Hommage PICCOLI Mercredi 29 juillet 2020, 20h00 Ciné 104

Michel Piccoli a tiré sa révérence et le Ciné 104 lui tire son chapeau

Redécouvrez ses films sur grand écran pendant tout l’été :

1er au 07 juillet : Sept morts sur ordonnance de Jacques Rouffio

08 au 14 juillet : Mauvais sang de Léos Carax

15 au 21 juillet : Milou en mai de Louis Malle

22 au 28 juillet : La fille prodigue de Jacques Doillon

29 juillet au 04 août : Habemus papam de Nanni Moretti

Ciné 104 104 avenue jean lolive 93500 pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 74 58 70 http://www.cine104.com https://www.facebook.com/Cin%C3%A9-104-302489999861797/ Le Ciné 104 est situé tout près de Paris à Pantin. C’était à son origine, en 1987, le cinéma associatif puis, en 2007, le cinéma municipal de la Ville de Pantin, transféré en 2012 à la Communauté d’agglomération Est-Ensemble. Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération Est-Ensemble est devenue Établissement Public Territorial / Territoire de la Métropole du Grand Paris dont le Ciné 104 fait partie comme équipement culturel. Le Ciné 104 est un magnifique équipement culturel doté de toutes les technologies modernes en terme de projection et de confort pour les spectateurs. Il est classé Art et Essai et bénéficie de 3 labels : Recherche, Jeune public, Répertoire.

Le Ciné 104 vous reçoit dans un vaste hall baigné de lumière. Sa façade contemporaine est ouverte sur le parc Stalingrad à proximité. Les 3 salles sont climatisées, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un café-restaurant ouvert à tous, sous la verrière du cinéma, vous accueille tous les jours.Les horaires du Café-restaurant VERTIGO :

Tous les jours : de 12h00 à 23h00

Pour en savoir plus :

Salle 1 : 224 places, écran 10m de base, image et son numérique.

Salle 2 : 154 places, écran 9m de base, image et son numérique.

Salle 3 : 66 places, écran 6,5m de base, image et son numérique.

Adresse : 104 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin / 01 83 74 58 70 / 01 83 74 58 75 / Eglise de Pantin / Ligne 5

Pour venir en voiture : Porte de Pantin , suivre la RN3

Pour venir en bus : lignes 249, 170 , 61 M° L5 / Arrêt Église de Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-07-29T20:00:00+02:00 – 2020-07-29T20:00:00+02:00

2020-07-29T20:00:00+02:00 – 2020-07-29T20:00:00+02:00

Hommage PICCOLI