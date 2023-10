Visite de la cabine de projection du cinéma Ciné 104 Pantin, 22 septembre 2019, Pantin.

Visite de la cabine de projection du cinéma Dimanche 22 septembre 2019, 11h00 Ciné 104 Visite sur inscription uniquement avant le 19 septembre par mail

Venez découvrir les projecteurs !

Animation gratuite à partir de 7 ans.

Ciné 104 104 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin

Le Ciné 104 est cinéma Art & Essai de trois salles.

Chaque semaine, vous pouvez découvrir à l’affiche de nombreux films : fiction, documentaire, court métrage, cinématographies peu diffusées, cinéma en direction des jeunes publics, patrimoine et répertoire …

Et fréquemment, venez rencontrer les réalisateurs, les monteurs, les musiciens, qui font le cinéma d’aujourd’hui. Venez goûter avec vos enfants après un film, profiter d’une boum ou d’une présentation d’un grand film classique…il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Le Ciné 104 participe aux dispositifs « Lycéens et apprentis au cinéma », « Collège au cinéma » et « Ecole et cinéma ». Il est classé Art et Essai (labels Patrimoine, Recherche et Découverte et Jeune Public). Métro Ligne 5 / Église de Pantin Bus 61, 145, 147 / Église de Pantin Bus 151, 170 / Hoche-Métro Bus 249 / Lycée professionnel Simone Veil – Église de Pantin Bus 330 / Ciné 104 Vélib / Jean Lolive – Parc Stalingrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-22T11:00:00+02:00 – 2019-09-22T12:00:00+02:00

