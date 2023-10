Amin / Avant-Première et Rencontre avec Philippe Faucon Ciné 104 Pantin, 18 septembre 2018, Pantin.

Amin / Avant-Première et Rencontre avec Philippe Faucon Mardi 18 septembre 2018, 20h15 Ciné 104

Amin

De Philippe Faucon. France. 2018. Couleur. 1h31. Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Fantine Harduin, Loubna Abidar, Marème N’Diaye

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une ou deux semaines, parfois un mois. Elle accepte cette situation comme une nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS – 9ÈME ÉDITION

DU 12 AU 25 SEPTEMBRE 2018

17 films / 44 salles

Le Groupement National des Cinémas de Recherche et la Quinzaine des Réalisateurs présentent la 9ème édition de la manifestation « Le Meilleur de la Quinzaine des Réalisateurs » du 12 au 25 septembre 2018.

Durant 14 jours, plus d’une quarantaine de salles de cinéma en France, adhérentes au GNCR, proposent un choix de films que la Quinzaine des Réalisateurs a mis en avant lors du Festival de Cannes 2018. Ces salles organisent des avant-premières, des rencontres et des débats autour de ces films. Elles vous invitent à venir découvrir des oeuvres d’auteurs, singulières, inventives et parfois dérangeantes.

Les films des différentes éditions de la Quinzaine des Réalisateurs sont régulièrement présentés dans nos salles adhérentes depuis de nombreuses années. Par cette manifestation, nous désirons une nouvelle fois souligner nos affinités cinématographiques, l’intérêt commun porté à la découverte de nouveaux talents et le voisinage de nos lignes éditoriales.

