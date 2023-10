Festival cinéma du réel hors les murs : Projections de Dorine Brun et Julien Meunier Ciné 104 Pantin, 29 mars 2018, Pantin.

Cinéma du réel hors les murs

Projections

Le 40ème festival Cinéma du réel, consacré au documentaire, se tiendra au Centre Pompidou à Paris du 23 mars au 1er avril 2018. Nous diffuserons donc, hors les murs, le film Projections de Dorine Brun et Julien Meunier, cinéastes que nous avions déjà accueillis lors de la sortie de leur film précédent, La cause et l’usage.

Projections

De Dorine Brun et Julien Meunier. France. 2018. Couleur. 40 mn. Documentaire

Cinq jeunes visages éclairés par des films. Purs regards inlassablement tournés vers l’écran de cinéma, spectateurs hors du monde. Mais aussi spectateurs face au monde et confrontés à la diversité des sujets et des points de vue travaillés dans les films. Le mystère de ce qu’ils voient alors, le degré d’intensité inconnu puis deviné de ce qu’ils vivent, font écho à notre propre regard de spectateurs qui scrutons, fantasmons ce qu’ils vivent, ce qu’ils voient. Lorsque ces jeunes gens, en fin de journée, tentent de raconter les films qu’ils ont vus à leurs parents, le mystère reste entier.

En complément de programme :

Burlesque (4 mn) & Tous en scène (5 mn) de Valérie Mréjen

Action financée par la région Ile-de-France

Séance en présence des réalisateurs

