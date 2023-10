Editeur / Soirée hommage à POL Ciné 104 Pantin, 26 janvier 2018, Pantin.

Editeur / Soirée hommage à POL Vendredi 26 janvier 2018, 20h15 Ciné 104

Nous avions prévu de recevoir l’éditeur Paul Otchakovsky Laurens en compagnie de sa comédienne et auteure Jocelyne Desverchère.

En ce début d’année, sa mort violente et soudaine a frappé le monde de l’édition et le monde des Arts.

Nous avons décidé de maintenir cette soirée pour évoquer son travail de cinéaste et d’éditeur, en présence de ses collaborateurs, pour saluer son talent et sa générosité.

Son dernier film sera son ultime et lumineux témoignage.

Editeur

Un film de Paul Otchakovsky-Laurens. France. 2017. Couleur. 1h23. Avec Jocelyne Desverchere, Anthony Moreau

Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres les éditent ? Qu’est-ce qui pousse les uns à confier le plus cher d’eux-mêmes, le plus intime, à d’autres qui vont s’en emparer au prétexte de le faire connaître ? Qu’est-ce que ça veut dire, éditer des livres ? Ou en refuser ? Comment et pourquoi devient-on éditeur ? Parce qu’on est un philanthrope, un pervers ? Pour attacher son nom a plus grand que soi ? Parce qu’on est un enfant qui n’a pas grandi ?

Après un passage chez Flammarion et chez Hachette dans les années 1970, Paul Otchakovsky-Laurens fonde en 1983 sa propre maison d’édition, qui porte ses initiales (P.O.L). Avec le temps, celle-ci est devenue prestigieuse et accompagne aujourd’hui des grands noms de la littérature contemporaine. Après avoir narré son enfance dans Sablé-sur-Sarthe, Sarthe (2007), Paul Otchakovsky-Laurens revient dans ce film sur les hasards et les rencontres qui l’ont poussé à devenir éditeur.

Ciné 104 104 avenue jean lolive 93500 pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 74 58 70 http://www.cine104.com https://www.facebook.com/Cin%C3%A9-104-302489999861797/ Le Ciné 104 est situé tout près de Paris à Pantin. C’était à son origine, en 1987, le cinéma associatif puis, en 2007, le cinéma municipal de la Ville de Pantin, transféré en 2012 à la Communauté d’agglomération Est-Ensemble. Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération Est-Ensemble est devenue Établissement Public Territorial / Territoire de la Métropole du Grand Paris dont le Ciné 104 fait partie comme équipement culturel. Le Ciné 104 est un magnifique équipement culturel doté de toutes les technologies modernes en terme de projection et de confort pour les spectateurs. Il est classé Art et Essai et bénéficie de 3 labels : Recherche, Jeune public, Répertoire.

Le Ciné 104 vous reçoit dans un vaste hall baigné de lumière. Sa façade contemporaine est ouverte sur le parc Stalingrad à proximité. Les 3 salles sont climatisées, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un café-restaurant ouvert à tous, sous la verrière du cinéma, vous accueille tous les jours.Les horaires du Café-restaurant VERTIGO :

Tous les jours : de 12h00 à 23h00

Pour en savoir plus :

Salle 1 : 224 places, écran 10m de base, image et son numérique.

Salle 2 : 154 places, écran 9m de base, image et son numérique.

Salle 3 : 66 places, écran 6,5m de base, image et son numérique.

Adresse : 104 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin / 01 83 74 58 70 / 01 83 74 58 75 / Eglise de Pantin / Ligne 5

Pour venir en voiture : Porte de Pantin , suivre la RN3

Pour venir en bus : lignes 249, 170 , 61 M° L5 / Arrêt Église de Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-01-26T20:15:00+01:00 – 2018-01-26T22:30:00+01:00

2018-01-26T20:15:00+01:00 – 2018-01-26T22:30:00+01:00