Une invitation a découvrir les Philippines : Buffet philippin + projection : Death in the land of Encantos cine 104 Pantin, 7 février 2016, Pantin.

Une invitation a découvrir les Philippines : Buffet philippin + projection : Death in the land of Encantos Dimanche 7 février 2016, 13h00 cine 104 Tarifs : Plein 12 euros / Réduit : 10 euros (buffet + les deux séances de Death in the land of Encantos du 7 février).

Dimanche 7 février :

à 13 h : Buffet Palayok : Petites bouchées, grandes saveurs :

Lunhaw Na Manga : Salade de mangue verte// Dikadung Chausson de pomme de terre, taro, petits pois, champignons aux feuilles de citronnier //Fried Pancit Molo : Ravioli philippin aux crevettes, poulet et herbes // Tinunang Baka : Viande de bœuf à la crème de coco, citronnelle et herbes // Adobo : Daube de porc au citron, ail, gingembre et épices, servi avec du riz à l’ail // Mongo Lav Diaz : Soupe de lentilles philippine, façon Lav Diaz // Biko : Gâteau de riz gluant au lait de coco // Ligaya Cocktail : jus de goyave, jus d’ananas, rhum, gingembre

à 14h : Projection Partie 2 : Death in the Land of Encantos

à 17h30 : Goûter

à 18h : Projection Partie 3 : Death in the Land of Encantos

Death in the Land of Encantos de Lav Diaz. Phlippines. 2007. Noir&Blanc. Film en 3 parties : 2h54/3h17/2h50.

Entremêlant fiction et documentaire, Death in the land of Encantos suit plusieurs personnages dans les paysages et les villages dévastés de la région de Bicol aux Philippines, au sud de l’île de Luçon, suite au passage du typhon Durian en 2006 : un poète engagé, Benjamin Agusan, revient dans sa région natale, après des années d’exil en Russie, pour y chercher le corps de ses proches et parents. Il y retrouve ses amis d’enfance, les artistes Catalina et Teodoro, mais également les fantômes du passé…

La première projection française, par Cinéma du réel, de Death in the land of encantos fut pour beaucoup une révélation. Ceux qui alors rencontrèrent Lav Diaz partirent à la découverte d’un véritable continent cinématographique. (…) Ces premiers spectateurs racontent encore comment ils sentirent les frôler le vent venu du volcan Mayon; comment ils prirent la mesure d’une lointaine catastrophe qui les faisait eux aussi trembler; comment ils comprirent les tourments d’un peuple et les épiphanies d’un poète. On trouve dans ce film tout ce qui anime et inquiète le cinéaste : l’interminable violence de l’histoire philippine, le destin de l’artiste et du poète, les fantômes et les êtres surnaturels qui hantent le présent, la constante référence à la littérature russe, celle de Dostoïevski et Tolstoï. Marie-Pierre Duhamel Muller, programmatrice

Lav Diaz :Lavrente Indico Diaz, alias Lav Diaz, est réalisateur, scénariste, producteur, monteur, chef-opérateur, poète, compositeur, directeur artistique et acteur tout à la fois. Il est notamment connu pour la longue durée de ses films, pouvant atteindre jusqu’à 11 heures. C’est que les films de Lav Diaz ne sont pas gouvernés par le temps mais par l’espace et la nature. Il a réalisé une quinzaine de longs-métrages (dont Norte, la fin de l’histoire,Evolution of a Filipino Family, ou encore Melancholia) et remporté de nombreux prix dans plusieurs festivals internationaux. En 2015, ses films ont fait l’objet d’une rétrospective au Jeu de Paume.

Infos Pratiques : Projection de la partie 1 : Jeudi 4 février à 20h15

Réservation conseillée par mail (places limitées) : cine104@gmail.com

cine 104 104 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, France Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

