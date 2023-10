Projection-rencontre avec Annie Ernaux et Naruna Kaplan de Macedo : « Mon week-end au centre commercial » cine 104 Pantin, 5 février 2016, Pantin.

Projection-rencontre avec Annie Ernaux et Naruna Kaplan de Macedo : « Mon week-end au centre commercial » Vendredi 5 février 2016, 20h10 cine 104 Tarifs : Réduit 4 € / Abonné 5 € / Plein 6 €

Soirée rencontre avec Annie Ernaux et Naruna Kaplan de Macedo

Mon week-end au centre commercial

De Naruna Kaplan de Macedo. France. 2014. Couleur. 52 mn. Documentaire. Leitmotiv prod.

La ville de Limoges se prolonge dans le quartier cosmopolite de Beaubreuil. Au cœur de celui-ci, son centre commercial. On y trouve des boutiques, mais pas seulement : la vie s’organise dans ces lieux qui vont de la bibliothèque à l’hypermarché, en passant par le coiffeur, le bar/tabac ou même le simple banc. Intensité du samedi, suspension du dimanche : on découvre que bien plus qu’un simple lieu de commerce, le centre est un terrain de jeu, un lieu de lien. Le film est rythmé par des extraits du récit d’Annie Ernaux « Regarde les Lumières mon Amour », aux éditions du Seuil. Son travail et ses questions ont fait écho à ce qui habitait le film, et ses mots sont venus ponctuer les images comme une évidence.

Séance suivie d’une discussion entre Annie Ernaux et Naruna Kaplan de Macedo, et d’une dédicace dans le hall du Ciné 104.

Séance en partenariat avec la bibliothèque Elsa Triolet, qui proposera une table de livres à emprunter.

La librairie “La Malle aux histoire” proposera à la vente divers ouvrages d’Annie Ernaux, ainsi que le double DVD «Limoges Trilogie» rassemblant les trois films réalisés par Naruna Kaplan de Macedo sur Limoges aux Éditions L’Harmattan Vidéo.

Vendredi 5 février à 20h15

cine 104 104 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, France Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

