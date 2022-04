CINDY, DE LA PHOTO À LA PEINTURE Fontès Fontès Catégories d’évènement: Fontès

Fontès Hérault Inspirée par les shootings photo de la jolie Cindy Bailly, danseuse professionnelle, Véronique Debru, artiste peintre amateur, a réalisé une série de peintures en adaptant, à son idée, les photos de son modèle, dans des styles et avec des techniques différentes.

Vernissage samedi 7 mai à 11h.

Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Entrée libre. Tout public. Fontès

