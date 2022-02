Cinco de mayo à la Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot, 17 avril 2022, L'Hôme-Chamondot.

Cinco de mayo à la Brasserie du Perche Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot

2022-04-17 11:30:00 11:30:00 – 2022-04-05 22:00:00 22:00:00 Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche

L’Hôme-Chamondot Orne L’Hôme-Chamondot

Cinco de Mayo est une célébration de la culture et du patrimoine mexicain.

En frappant et en brisant la piñata en morceaux, on est censé détruire les péchés. Les bonbons et les friandises qui en sortent symbolisent le pardon des péchés et un nouveau départ.

Venez a la brasserie pour honorer une tradition vieille de plus de 700 ans en brisant la piñata.

Cinco de Mayo est une célébration de la culture et du patrimoine mexicain.

En frappant et en brisant la piñata en morceaux, on est censé détruire les péchés. Les bonbons et les friandises qui en sortent symbolisent le pardon des péchés et un…

+33 2 33 85 41 30 http://brasserieduperche.com/

Cinco de Mayo est une célébration de la culture et du patrimoine mexicain.

En frappant et en brisant la piñata en morceaux, on est censé détruire les péchés. Les bonbons et les friandises qui en sortent symbolisent le pardon des péchés et un nouveau départ.

Venez a la brasserie pour honorer une tradition vieille de plus de 700 ans en brisant la piñata.

Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche