2022-04-13 15:30:00 15:30:00 – 2022-04-13 Ciné Lumière 5 rue Président Félix Faure

Romans-sur-Isère Drôme EUR 5 5 Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. +33 4 75 02 85 27 https://www.cine-lumiere.fr/ Ciné Lumière 5 rue Président Félix Faure Romans-sur-Isère

