CIN√âMA JEUNE PUBLIC : « MAISON DE RETRAITE »

CIN√âMA JEUNE PUBLIC : « MAISON DE RETRAITE », 12 octobre 2022, . CIN√âMA JEUNE PUBLIC : « MAISON DE RETRAITE »



2022-10-12 – 2022-10-12 Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premiêres semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur maniêre, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines…

Durée 1h37 ¬† dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville