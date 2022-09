CINÉ-CONFÉRENCE : LE MÉKONG, 4 octobre 2022, .

CINÉ-CONFÉRENCE : LE MÉKONG



2022-10-04 – 2022-10-04

La mêre des Riviêres

Un film de Van Cong Vu

Le Mékong est le fleuve le plus mythique d’Asie. Il se fraie un chemin à travers six pays. Ses vastes berges abritent plus de 60 millions de personnes, qui considêrent le bassin du Mékong comme leur foyer.

Certains le surnomment La mêre des riviêres .

Partons pour une longue promenade fluviale remplie d’histoire et de cultures asiatiques…

Notre périple débutera au Laos pour se faufiler vers la mer de Chine en passant par la Thaïlande, le Cambodge et le delta du Vietnam ou il finit sa course.

Ses vastes berges abritent plus de 60 millions de personnes, de plus de 100 différents groupes ethniques, qui considêrent le bassin du Mékong comme leur foyer. De ce fait, les abords du Mekong sont une des régions culturellement les plus diversifiées au monde.

La majeure partie de la population vit de l’agriculture et de la pêche.

Ce sont les richesses du fleuve et de ses marécages qui assurent sa survie. Cependant, les riverains du Mékong demeurent três pauvres. Symboles de leur attachement au fleuve, ils partagent de nombreux récits de vie joyeux ou bien douloureux.

Une longue promenade fluviale remplie d’histoire et de cultures asiatiques que Connaissance du Monde prend soin de présenter au public. ¬†¬†

 

