Visite d’un cimetière Cimetière Wissembourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wissembourg Visite d’un cimetière Cimetière Wissembourg, 17 septembre 2023, Wissembourg. Visite d’un cimetière Dimanche 17 septembre, 16h00 Cimetière Visite commentée du cimetière par Jean Laurent Vonau. Cimetière Route de Wissembourg, 67160, Wissembourg Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Wissembourg Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Wissembourg Autres Lieu Cimetière Adresse Route de Wissembourg, 67160, Wissembourg Ville Wissembourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Cimetière Wissembourg latitude longitude 48.984531;7.98787

Cimetière Wissembourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wissembourg/