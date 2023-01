Balade nature : entre ville et nature il n’y a qu’un pas ! Cimetière Terre-Cabade, 22 avril 2023, Toulouse.

Balade nature : entre ville et nature il n’y a qu’un pas ! Samedi 22 avril, 09h30 Cimetière Terre-Cabade

Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Le temps d’une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole.

Cimetière Terre-Cabade Cimetière Terre-Cabade Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Véritables poumons urbains, les espaces verts constituent des lieux prisés tant pour les habitants qui y retrouvent fraicheur et divertissement, que pour la faune et la flore qui y trouvent un lieu pour vivre et se reproduire. Le temps d’une balade, jumelles en main, portons notre regard sur la nature en ville et laissons-nous guider par les animaux et plantes qui partagent notre quotidien.

Toutes les balades : https://www.museum.toulouse.fr/balades-nature

En partenariat avec Nature en Occitanie et la Ville de Saint-Jean. Dans le cadre du Jour de la Terre.

Les inscriptions ouvrent un mois avant les balades, sur la billetterie en ligne du Muséum ou directement à l’Espace culturel des Granges à Saint-Jean.

Le lieu de rendez-vous précis et des informations pratiques vous seront communiquées par mail après votre inscription, merci de bien renseigner votre adresse mail.

©MNicolas



