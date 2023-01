Balade Nature : Les oiseaux brisent le silence… Cimetière Terre-Cabade Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le temps d’une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole. Cimetière Terre-Cabade Cimetière Terre-Cabade Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.museum.toulouse.fr/balades-nature »}] Quand la nuit s’abat sur la ville, d’étranges nuages rejoignent la pénombre des cimetières. Le temps d’une soirée, venez assister au coucher de la biodiversité toulousaine dans l’ambiance singulière du Cimetière de Terre-Cabade. Un ornithologue vous contera l’écologie des oiseaux qui trouvent refuge dans ce havre de paix, bien plus vivant qu’il n’y parait. Toutes les balades : https://www.museum.toulouse.fr/balades-nature En partenariat avec Nature en Occitanie. Le lieu de rendez-vous précis et des informations pratiques vous seront communiquées par mail après votre inscription, merci de bien renseigner votre adresse mail. ©MNicolas

