Participez à une balade théâtrale dans un cimetière Cimetière Sud Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Participez à une balade théâtrale dans un cimetière Samedi 16 septembre, 10h00, 15h00 Cimetière Sud Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés. L’accueil des participants se fait par l’entrée 15 rue du Baggersee.

Arpentez les allées du cimetière Sud de Strasbourg le temps d’une balade théâtrale. Le Service Funéraire et cinq comédiennes de la troupe de théâtre « La mort est dans la boîte » proposent de faire revivre cinq femmes remarquables inhumées en ce lieu, et ainsi mettre en valeur notre matrimoine.

L’accueil se fera devant l’entrée rue du Baggersee.

Cimetière Sud 15 rue du Baggersee, 67100 Strasbourg Strasbourg 67029 Meinau Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 92 01 https://www.strasbourg.eu/deces-dans-ma-famille Le cimetière Sud, établi au lieu-dit « Kritt », est le plus ancien des cimetières du Neuhof. Il a été créé vers 1800 pour recevoir les défunts des quartiers du Neuhof et du Stockfeld. Sa dénomination officielle de « Cimetière Sud » lui a été donnée peu avant la Première Guerre mondiale lors d’une séance du Conseil Municipal tenue le 26 juin 1912, au moment où a été décidé l’augmentation de sa superficie et la création de nouvelles sections. Le monument aux morts en grès bigarré, qui se trouve au centre du cimetière, est celui du Neuhof et de la Hohwart, inauguré en décembre 1921. Une grande statue en grès rose du Christ accueillant un défunt agenouillé devant lui, a été réalisé par les sculpteurs Maechling et Weber. De part et d’autre, de hautes stèles portent les noms des victimes des deux guerres mondiales. La plus récente est l’œuvre du sculpteur Stentzel qui habitait au Neuhof. Parking, bus, tram, accès handicapés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

