Visite guidée : Cimetière Sainte-Marie – « Arts et symbole au cimetière » Cimetière Sainte-Marie Le Havre, 4 février 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre

Cette visite animée par la guide Anne-Charlotte Perré, associée au comédien Jean-Pierre Guiner, vous propose de découvrir l’histoire du Havre à travers les sépultures de ce vaste cimetière paysager créé en 1851.

Visite à 15h.

Durée : 2h.

Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 19 61 27 (9h-16h30 du lundi au vendredi).

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2024-02-04 15:00:00 fin : 2024-02-04 . .

Cimetière Sainte-Marie Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Divine heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Proposed by the City of Le Havre’s Green Spaces Department

This tour, led by guide Anne-Charlotte Perré and actor Jean-Pierre Guiner, explores the history of Le Havre through the graves in this vast landscaped cemetery, created in 1851.

Visit at 3pm.

Duration: 2 hours.

Reservations required by telephone on 02 35 19 61 27 (9am-4.30pm Monday to Friday).

Meeting point to be announced on registration.

Patrimonio divino – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Organizado por el Departamento de Espacios Verdes de la Ciudad de Le Havre

En esta visita guiada por la guía Anne-Charlotte Perré y el actor Jean-Pierre Guiner, descubra la historia de Le Havre a través de las tumbas de este vasto cementerio ajardinado creado en 1851.

Visita a las 15:00 h.

Duración: 2 horas.

Reserva obligatoria por teléfono llamando al 02 35 19 61 27 (de 9.00 a 16.30 h de lunes a viernes).

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Göttliches Erbe – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Angeboten von der Direction des Espaces verts de la Ville du Havre

Diese von der Fremdenführerin Anne-Charlotte Perré und dem Schauspieler Jean-Pierre Guiner geleitete Führung bietet Ihnen die Möglichkeit, die Geschichte von Le Havre anhand der Grabstätten auf diesem großen, 1851 angelegten Landschaftsfriedhof zu entdecken.

Besichtigung um 15 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

Reservierung erforderlich per Telefon unter 02 35 19 61 27 (9-16:30 Uhr, Montag bis Freitag).

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

