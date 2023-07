Spectacle : à la vie, à la mort, exposition-performance Cimetière Sainte-Marie Le Havre, 17 septembre 2023, Le Havre.

Spectacle : à la vie, à la mort, exposition-performance Dimanche 17 septembre, 14h00 Cimetière Sainte-Marie Durée 1h30.

A LA VIE, A LA MORT

L’artiste plasticienne Julie Aubourg dévoile trois oeuvres artistiques intitulées «À la vie à la mort» pour les journées du Matrimoine et Patrimoine. «À la vie à la mort» est un ensemble d’oeuvres d’art qui célèbrent la mémoire, l’éternité, témoignage de nos rituels mortuaires actuels. Julie Aubourg consacre un temps considérable à récupérer des objets funéraires des tombes disparues donnant ainsi une nouvelle existence symbolique à ces fragments du passé.

Ici ces objets deviennent les éléments constitutifs de trois monuments distincts : Fleurs en Plastique, Fleurs en Céramique et Fleurs Séchées sous Résine, chacun porteur d’une signification unique.

Les Fleurs en Plastique représentent l’immortalité et l’éternité, capturant l’idée que les souvenirs perdurent bien au-delà de la vie physique. Les Fleurs en Céramique évoquent la fragilité de la vie et de la mort, invitant à la réflexion sur la nature transitoire de notre existence. Enfin, les Fleurs Séchées sous Résine symbolisent le passage du temps et l’empreinte du souvenir dans notre mémoire collective. Ces trois monuments seront implantés de manière permanente dans les divisions des tombes disparues du cimetière Sainte-Marie du Havre, créant ainsi un espace de recueillement et de contemplation. Pour marquer cette occasion spéciale, l’inauguration prendra la forme d’une performance : un cortège guidé avec bienveillence par les comédiens de la compagnie du Théâtre de l’Impossible (chuchoteurs, doux, silencieux), accompagné par des lectures de textes, créés par les écrivain.e.s issus du Master de Création littéraire du Havre, sur nos rituels mortuaires. Une expérience immersive pour le public qui fera partie intégrante de la performance, permettant de découvrir sous un nouvel angle notre Matrimoine et Patrimoine Havrais. Cette procession offrira une expérience unique et émouvante, fusionnant l’art, la poésie et la contemplation pour rendre hommage à nos rituels mortuaires, aux morts disparus et à la mémoire collective. Cette visite se déroulera avec le respect et la sensibilité nécessaires envers l’espace sacré et les visiteurs. Cet évènement veille à trouver un équilibre entre l’art contemporain et le respect des valeurs et des traditions attachées au lieu.

Départ du cortège à 14h. Entrée principale du cimetière Sainte-Marie.

Cimetière Sainte-Marie 2 rue Eugène Landoas, 76200 Le Havre Le Havre 76600 Tourneville Seine-Maritime Normandie 02 35 44 83 71 http://www.lehavre.fr Cimetière paysager du milieu du XIXe s. retraçant l’histoire de la ville à travers les monuments funéraires, érigée en mausolées. Plusieurs monuments rendent hommage aux naufragés et sauveteurs rappelant la vocation maritime de la ville. Des sépultures, véritables mausolées accueillent des dynasties d’armateurs et d’industriels. plusieurs grands noms de la politique y reposent comme Jules Siegfried ou René Coty. La plupart des personnes qui ont fait l’histoire de la ville et du port dans les domaines économique, politique, littéraire, artistique. Un carré militaire a été aménagé où figurent deux héros havrais : l’aviateur Gabriel Guerin (1918) et Jean Maridor (1944). Le cimetière accueille de nombreux espaces dédiés aux militaires Français, Belges et Allemands ainsi que des carrés du Commonwealth.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Julie Aubourg