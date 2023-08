Visite guidée au cimetière Saint-Roch « Halte là … les montagnards sont là ! » par Mao Tourmen Cimetière Saint-Roch – Grenoble Grenoble, 16 septembre 2023, Grenoble.

Visite guidée au cimetière Saint-Roch « Halte là … les montagnards sont là ! » par Mao Tourmen Samedi 16 septembre, 10h15 Cimetière Saint-Roch – Grenoble Inscriptions obligatoires – places limitées

Certains l’ont chantée ou l’ont peinte, d’autres l’ont arpentée, étudiée avec ardeur, gravie ou défiée avec témérité au péril de leur vie … A Saint Roch, où ils reposent désormais, nous vous racontons la montagne à travers la passion de tous ces amoureux des cimes. Ils sont des dizaines de tout âge et de tous horizons à avoir aimé les sommets, même les plus inaccessibles, au risque d’y trouver une fin dramatique.

Alpinistes, guides, secouristes, botanistes, artistes peintres, musiciens ou écrivains, dont l’engouement pour nos montagnes fut remarquable, tous contribuèrent à la renommée de Grenoble qui est devenue Capitale des Alpes, grâce à eux.

R.V. à l’entrée principale du cimetière

Cimetière Saint-Roch – Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr [{« type »: « email », « value »: « saint.roch.grenoble@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 63 39 83 »}] Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » Accès : Entrée Principale Sud – rue du Souvenir : Lignes de bus n° 13 et n° 16- Arrêt « Saint-Roch » Entrée Nord – rue Aymon de Chissé : Ligne tram B – Arrêt « Ile Verte »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

@asroch