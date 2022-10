Cérémonie commémorative du 1er Novembre Cimetière Saint Paul Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Cérémonie commémorative du 1er Novembre Cimetière Saint Paul, 1 novembre 2022, Cenon. Cérémonie commémorative du 1er Novembre Mardi 1 novembre, 10h00 Cimetière Saint Paul

Entrée libre

A l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir français, une cérémonie commémorative est organisée en hommage aux Morts pour la France et mise à l’honneur des élus inhumés à Cenon. handicap moteur;handicap psychique mi;pi Cimetière Saint Paul chemin d’artigues 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Déroulé 10h: Rassemblement au cimetière St-Paul & fleurissement des tombes des élus

10h30: Rassemblement au cimetière St-Romain & fleurissement des tombes des élus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-01T10:00:00+01:00

2022-11-01T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Cimetière Saint Paul Adresse chemin d'artigues 33150 Cenon Ville Cenon lieuville Cimetière Saint Paul Cenon Departement Gironde

Cimetière Saint Paul Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Cérémonie commémorative du 1er Novembre Cimetière Saint Paul 2022-11-01 was last modified: by Cérémonie commémorative du 1er Novembre Cimetière Saint Paul Cimetière Saint Paul 1 novembre 2022 Cenon Cimetière Saint Paul Cenon

Cenon Gironde