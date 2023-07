Visite guidée du cimetière Saint-Just de Laon Cimetière Saint-Just Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Visite guidée du cimetière Saint-Just de Laon Cimetière Saint-Just Laon, 16 septembre 2023, Laon. Visite guidée du cimetière Saint-Just de Laon 16 et 17 septembre Cimetière Saint-Just Accès libre sans inscription Fondé onze ans avant le cimetière du Père Lachaise, le cimetière de la ville haute raconte deux siècles de sépultures. Au pied des remparts, sur un terrain accidenté, certaines tombes présentent un éventail très varié d’architectures funéraires et racontent des histoires individuelles ou familiales. Des parcours ponctués d’étapes dévoilent certains de ces trésors méconnus.

Chaque visite limitée à 15 pers. Cimetière Saint-Just Rue Milon de Martigny, 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France L’unique cimetière de la ville haute de Laon… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 OT Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Cimetière Saint-Just Adresse Rue Milon de Martigny, 02000 Laon Ville Laon Departement Aisne Lieu Ville Cimetière Saint-Just Laon

Cimetière Saint-Just Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/