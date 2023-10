Les rendez-vous de la Maison du Patrimoine : Visite guidée « Cimetière et art funéraire » Cimetière Saint-Charles Sedan, 28 octobre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

En parcourant les allées du cimetière les tombes des personnages illustres ou bienfaiteurs de la Ville dévoilent l’histoire de Sedan quand d’autres sépultures donnent l’occasion de parler d’art et d’architecture funéraire.Pour en savoir plus.

Cimetière Saint-Charles

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



As you stroll through the cemetery?s alleys, the tombs of the town?s illustrious figures and benefactors reveal the history of Sedan, while other graves provide an opportunity to talk about funerary art and architecture

Paseando por las callejuelas del cementerio, las tumbas de los personajes ilustres o benefactores de la ciudad revelan la historia de Sedán, mientras que otras tumbas brindan la oportunidad de hablar del arte y la arquitectura funerarios

Wenn Sie durch die Gassen des Friedhofs gehen, können Sie an den Gräbern berühmter Persönlichkeiten oder Wohltäter der Stadt die Geschichte von Sedan entdecken, während andere Gräber die Gelegenheit bieten, über Kunst und Architektur des Bestattungswesens zu sprechen

