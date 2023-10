Visite guidée : Le monument allemand du cimetière Saint-Charles Cimetière Saint Charles Sedan, 15 octobre 2023, Sedan.

Le 20 septembre dernier le monument allemand du cimetière Saint-charles a rejoint la liste des monuments français inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de » l’inscription des sites funéraires et mémoriels de la première Guerre mondiale sur le Front Ouest (France et Belgique) ».

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture venez redécouvrir l’histoire unique de ce monument témoin du passé et lieu d’une mémoire partagée.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière Saint-Charles.

Le cimetière Saint-Charles possède un 0grand carré militaire de la Grande Guerre où reposent 1489 corps : des soldats et victimes civiles français « Morts pour la France », des victimes civiles belges « Morts pour la Patrie », des soldats britanniques ainsi que des soldats russes et roumains morts en captivité. Pour les enterrer, l'armée allemande avait déjà dû prolonger le cimetière Saint-Charles vers l'arrière quand la place avait manqué, mais le carré militaire tel qu'on le voit aujourd'hui a été aménagé par la France après le conflit. Le monument allemand rappelle de son côté que des soldats de l'autre camp étaient inhumés dans le même cimetière communal. De par les différentes nationalités présentes, il s'agit d'un lieu de mémoire partagée.

Au-dessus du carré militaire, sur la gauche, se trouvent en outre plusieurs rangées de tombes de soldats Morts pour la France, érigées par les familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

JM Charlot / Ville de Sedan