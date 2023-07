Visite du cimetière Cimetière Saint-André Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Visite du cimetière Cimetière Saint-André Fleury-les-Aubrais, 17 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Visite du cimetière Dimanche 17 septembre, 15h00 Cimetière Saint-André Ballade funéraire et historique au cimetière Saint-André de Fleury-les-Aubrais. Organisée par Mémoires fleuryssoises et l’Alternative Funéraire. Une visite à deux voix pour découvrir le patrimoine funéraire du cimetière de Fleury-les-Aubrais.

Ce parcours évoquera des faits historiques qui se sont déroulés dans la commune, de la guerre 1870 aux bombardements meurtriers de 1944. Des morts de la guerre de 14, des résistants, des prisonniers de guerre…et la vie cheminote de Fleury-les-Aubrais seront également abordés, ainsi que l’évocation d’anciens maires.

Cette visite sera aussi l’occasion de rappeler l’histoire des cimetières, de décrire l’évolution du mobilier funéraire, sa symbolique. Un point sera fait sur la législation des cimetières : concessions, terrain commun, ossuaires, (…) Cimetière Saint-André Place des Sablons – 45400 Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

