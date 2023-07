Découverte de ce cimetière privé de France et de ses sépultures remarquables Cimetière protestant de Nîmes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Découverte de ce cimetière privé de France et de ses sépultures remarquables Cimetière protestant de Nîmes Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Découverte de ce cimetière privé de France et de ses sépultures remarquables 16 et 17 septembre Cimetière protestant de Nîmes Gratuit. Entrée libre. Le cimetière, l’un des rares cimetières privés de France, est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Bâtiments de France. Sa première sépulture date de 1782. On y découvre une « sacristie » du Désert, témoignage de l’époque où le culte Réformé était clandestin, ainsi que quelques tombes de personnalités marquantes de l’histoire de Nîmes. Cimetière protestant de Nîmes 17 avenue Paul Brunel, 30000 Nîmes Nîmes 30900 Gard Occitanie 04 66 64 60 49 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Le cimetière repose sur d’anciennes parcelles de vignes et d’oliviers, avec le premier enterrement ayant eu lieu en 1782, à une époque où le protestantisme était interdit en France. Les travaux d’aménagement ont débuté en 1822, créant un paysage harmonieux et apaisant, avec ses allées bordées d’acacias, d’alisiers et de cyprès.

Aujourd’hui, le cimetière abrite environ 6 000 tombes, parmi lesquelles se trouvent des monuments funéraires remarquables ainsi que les sépultures de nombreuses personnalités locales. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Ville de Nîmes

