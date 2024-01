L’ENQUETE DU PERE LACHAISE CIMETIERE PERE-LACHAISE Paris, 21 février 2024, Paris.

VISITES SPECTACLES -L’ENQUETE DU PERE LACHAISE Merci de présenter votre réservation : billet électronique au comédien avant la visite. Prévoir d’arriver 15 min avant le début de la visite. Paris, de nos jours. La tranquillité légendaire du plus grand et du plus romantique des cimetières parisiens est foudroyée par une terrible découverte ! Le corps de Lina Galrène, une jeune étudiante en Lettres habituée à arpenter les allées ombragées du Père Lachaise, est retrouvé sans vie sur la tombe du fabuleux fabuliste, Jean de la Fontaine. Le commissaire est déjà sur place et a grandement besoin de votre aide pour mener l’enquête ! Toute cette énigme semble tourner autour d’un livre qui tue, ou pour lequel on tue… Parviendrez-vous à éclaircir cette ténébreuse affaire… ? Battez le pavé bicentenaire des allées de la plus grande nécropole de Paris. Démasquez le coupable de cette passionnante enquête !Découvrez des indices tout le long d’un parcours qui vous mènera près des dernières demeures de nombreuses célébrités comme Edith Piaf, Oscar Wilde, Balzac, Delacroix, Molière, et tant d’autres…Informations complémentaires :• Durée : 2h00.• Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarif : 14.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 14:30

CIMETIERE PERE-LACHAISE 54 RUE DES RONDEAUX 75020 Paris 75