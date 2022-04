Cimetière paysager de Frédeville à Saint-Jean de Braye, visite guidée Cimetière de Frédéville, 22 mai 2022, Saint-Jean-de-Braye.

Cimetière paysager de Frédeville à Saint-Jean de Braye, visite guidée par Brigitte Barbier, paysagiste. ——————————————————————————————————- ### Dans le cadre du Printemps des cimetières Le cimetière paysager, créé en 2002, est composé à partir des ambiances forestières du boisement préexistant. Il s’agissait de mettre en adéquation l’environnement naturel avec le recueillement nécessaire aux familles. Ce contexte paysager a permis de tracer un cheminement ombragé qui offre une perspective sur la clairière. L’équipement développe différents types de sépultures organisées en îlots de part et d’autre de l’allée principale ; de la pierre tombale traditionnelle à la sépulture paysagère (pierres tombales arrasées et dispersées, gabarits imposés…), jusqu’au colombarium (urnes dans des murets) qui encercle le jardin du souvenir. Celui-ci s’inspire des jardins asiatiques ; il propose un cheminement en bois où les familles peuvent se promener et de là, disperser les cendres sur les galets au pied de bambous. Une salle omniculte et un préau de cérémonie marquent l’entrée du cimetière pour les familles, en liaison avec l’accès principal. Une seconde entrée, plus à l’écart, est réservée au service et à la desserte des sépultures

entrée libre sans inscription

Cimetière de Frédéville rue de Frédeville, 45800 Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret



2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T16:30:00