Balade Nature découverte des oiseaux cimetière parisien Montrouge Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Montrouge

Balade Nature découverte des oiseaux cimetière parisien, 5 octobre 2022, Montrouge. Balade Nature découverte des oiseaux Mercredi 5 octobre, 15h00 cimetière parisien

gratuit sur inscription

Proposé par la Bouilloire cimetière parisien 45 Avenue Marx Dormoy, Montrouge Quartier Ferry-Buffalo Montrouge 92120 Hauts-de-Seine Île-de-France Balade Nature découverte des oiseaux Mercredi 5 octobre de 15h à 17h Balade dans le cimetière de Bagneux à la découverte des oiseaux

62 hectares pour découvirir la biodiversité en ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T15:00:00+02:00

2022-10-05T17:00:00+02:00 la bouilloire

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Montrouge Autres Lieu cimetière parisien Adresse 45 Avenue Marx Dormoy, Montrouge Quartier Ferry-Buffalo Ville Montrouge lieuville cimetière parisien Montrouge Departement Hauts-de-Seine

cimetière parisien Montrouge Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrouge/

Balade Nature découverte des oiseaux cimetière parisien 2022-10-05 was last modified: by Balade Nature découverte des oiseaux cimetière parisien cimetière parisien 5 octobre 2022 cimetière parisien Montrouge Montrouge

Montrouge Hauts-de-Seine