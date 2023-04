Création de compositions ornementales en céramique Cimetière Parisien de Pantin Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

Création de compositions ornementales en céramique Cimetière Parisien de Pantin, 14 mai 2023, Pantin. Création de compositions ornementales en céramique Dimanche 14 mai, 11h00 Cimetière Parisien de Pantin Cet atelier animé par Héléne Barrier s’adresse aux petits comme aux grands. Réalisation de fleurs en céramiques qui sèchent à l’air libre et peintes à la main. Le matériel est fourni par l’animatrice.

Accueil à l’entrée du cimetière

Accueil à l'entrée du cimetière

Retrouvez tout le programme du printemps des cimetières à Paris : https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941

Cimetière Parisien de Pantin
164, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin
Pantin 93500 Quatre Chemins
Seine-Saint-Denis
Île-de-France

2023-05-14T11:00:00+02:00 – 2023-05-14T14:00:00+02:00

2023-05-14T11:00:00+02:00 – 2023-05-14T14:00:00+02:00 Jean-Pierre Viguié – Ville de Paris

