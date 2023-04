La biodiversité et la nature à Pantin Cimetière Parisien de Pantin Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

La biodiversité et la nature à Pantin Cimetière Parisien de Pantin, 14 mai 2023, Pantin. La biodiversité et la nature à Pantin Dimanche 14 mai, 10h00, 14h00, 15h30 Cimetière Parisien de Pantin Inscription préalable par mail ou sur place le jour même, dans la limite de 20 personnes par groupe ; matériel photographique non fourni. En cas de forte pluie, la visite sera annulée. Visite guidée photographique proposée par la Ville de Paris : Les cimetières parisiens implantés extramuros sont des réserves de biodiversité souvent insoupçonnées : découvrez cette faune et cette flore en compagnie d’un agent du cimetière, passionné par son lieu de travail et féru de photographie.

Durée : 1h30 ; départ de la conservation Inscription préalable à deve-cimetiereparisiendepantin-public@paris.fr ou sur place le jour même, dans la limite de 20 personnes par groupe

Retrouvez tout le programme du printemps des cimetières à Paris : https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941 Cimetière Parisien de Pantin 164, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin

