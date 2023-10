Découverte des oiseaux Cimetière Parisien de Bagneux Bagneux Catégories d’Évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine Découverte des oiseaux Cimetière Parisien de Bagneux Bagneux, 8 novembre 2023, Bagneux. Découverte des oiseaux Mercredi 8 novembre, 15h00 Cimetière Parisien de Bagneux 2€ sur inscription Partons à la découverte des oiseaux qui peuplent le Cimetière Parisien. Observations et discussions seront à l’honneur lors de cette balade hivernale.

Débutant ou expert ornithologue venez apprendre et partager vos savoirs lors d’un moment convivial. Cimetière Parisien de Bagneux 45 Av. Marx Dormoy, 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « asso.labouilloire@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T15:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00 oiseaux ornithologie

